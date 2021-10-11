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مجاعة تهدد كورويا الشمالية.. وزعيمها يدعو لتحسين حياة المواطنين

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 02:36 ص
زعيم كورويا
زعيم كورويا
وكالات
أفادت وسائل إعلام رسمية في كورويا  الشمالية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حث المسؤولين على التركيز على تحسين حياة المواطنين في مواجهة وضع اقتصادي وصفه بـ”كئيب“، وذلك لدى إحيائه الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الحاكم في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنه احتفالا بالذكرى السنوية السادسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري يوم الأحد، ألقى كيم خطابا أمام مجموعة من المسؤولين.

وأقيمت فعاليات واحتفالات وعروض ألعاب نارية في بيونجيانج، لكن لم ترد تقارير عن تنظيم عرض عسكري كبير، وهو ما يقام أحيانا في مثل هذه المناسبات.

يتضرر اقتصاد كوريا الشمالية بسبب عقوبات ممتدة منذ سنوات على خلفية برامجها للطاقة والأسلحة النووية، كما ضربت أمطار غزيرة وفيضانات بمعولها.

وبحسب وكالة رويترز، قال محقق تابع للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان في تقرير ، الاسبوع الماضي، إن البلاد صارت أكثر عرضة لخطر المجاعة بعد أن انزلقت بشكل أكبر في العزلة التي فرضتها على نفسها خلال جائحة كورونا.

 وأشار المحقق الحقوقي، إلى أن الوضع الإنساني في كورويا الشمالية الآخذ في التدهور قد يتحول إلى أزمة.

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