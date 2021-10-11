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عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
حسم محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، موقفه النهائي من خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة بشكل رسمى.

حيث أكدت مصادر مقربة من محمود طاهر أنه اتخذ قرارا نهائيا بعدم خوض الانتخابات المقبلة في ظل وجود محمود الخطيب خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن محمود طاهر يرى أن فرص محمود الخطيب هى الأقوى والأفضل بعد نجاحات فريق الكرة بالفترة الماضية، ولذلك قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب يخوض سباق الانتخابات المقبلة، ولم يظهر أمامه أى مرشح بارز فى الوقت الحالى.

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