بشرى سارة في برشلونة قبل لقاءات الجولة القادمة من الليجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأمريكي سيرجينو دست، ظهير أيمن برشلونة، لا يعاني من أي إصابات، وجاهز للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات المونديال.





وشارك دست في فوز منتخب أمريكا على حساب جامايكا، بهدفين دون رد، يوم الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم، ولم يكمل المباراة بسبب انزعاج عضلي.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الفحوصات التي خضع لها ديست، أظهرت عدم معاناته من أى إصابة في مؤخرة فخذه، وهي المنطقة التي شعر فيها بعدم الراحة خلال مواجهة جامايكا.





وتابعت الصحيفة، أن ديست جاهزًا للمشاركة في مباراتي بنما وكوستاريكا، بالإضافة لمباريات فريقه برشلونة عقب فترة التوقف الدولي.





وتعد هذه الأخبار بمثابة فأل خير للهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، الذي يفتقد للعديد من نجومه بسبب الإصابة، مثل سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبلي بالإضافة إلى جوردي ألبا.