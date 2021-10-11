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برشلونة يستقر على تدعيم الصفوف برباعي ناري بعد الإنطلاقة المخيبة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
يستهدف نادي برشلونة الإسباني، تدعيم صفوفه بعد بدايته الضعيفة هذا الموسم، ويضع عينه على 4 لاعبين من أجل ضمهم في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، يرغب في التعاقد مع دوني فان دي بيك، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد.

كما يهتم كومان أيضًا بضم تانجي ندومبلي لاعب وسط توتنهام، والذي وصل إلى الفريق اللندني مقابل 55 مليون إسترليني في عام 2019.

وهناك اسمين آخرين يرغب برشلونة في ضمهما من الدوري الإيطالي، خاصة أنه يمكن التعاقد معهما بالمجان الصيف المقبل أو الاستفادة من موقفهما في الميركاتو الشتوي المقبل، وهما مارسيلو بروزوفيتش من إنتر بالإضافة إلى فرانك كيسي من ميلان.

الكلمات المفتاحية

برشلونة الدوري الاسباني

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