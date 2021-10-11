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عاجل.. صخرة بيراميدز تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد الدمتناوي
اشتعل الصراع خلال الساعات الماضية، بين ناديي الأهلي والزمالك، من أجل ضم أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، للحصول على خدماته فى نهاية الموسم المقبل.

حيث كشف مصدر مطلع، عن قيام وكيل أحمد أيمن منصور بعرض الصفقة على الأهلي والزمالك في الفترة الماضية، خصوصًا أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل.

وتابع المصدر، أن هناك رغبة من جانب إدارة الزمالك فى الاتفاق مع أحمد أيمن منصور والحصول على توقيعه في انتقالات يناير، تمهيدًا لضمه في الصيف المقبل.

وأشار المصدر، أنه في الوقت ذاته يتحرك جهاز الكرة في النادي الأهلي، من أجل الاتفاق مع أحمد أيمن منصور ومحاولة الحصول على خدماته لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز احمد ايمن منصور

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