أسامة فيصل يكشف رسالة طارق حامد له

أكد أسامة فيصل، لاعب فريق البنك الأهلي، إن طارق حامد زميله السابق في الزمالك أبلغه أنه لاعب مميز، وأن له مستقبل كبير في الكرة المصرية.





وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن طارق أيضًا أبلغه بأنه قال لكارتيرون أنه لاعب جيد، وأنه يجب عليه عدم الخوف، وأن مستويات كل اللاعبين شبه بعض".









وأوضح:" بأن هدفه في مرمى النادي الأهلي كانت بدايته الحقيقية، مؤكدا أن الجماهير تعلقت به بعد هذا الهدف.





وأشار: "باتشيكو دفع بي في مباراة نادي مصر بالكأس، وكان لا يعرفني في هذا الوقت".



