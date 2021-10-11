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بروس على خطوات قليلة من الرحيل عن بوابة نيوكاسل

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:30 ص
ستيف بروس
ستيف بروس
هايدي يسري
أفاد تقرير إنجليزي الأمس عن أمكانية رحيل المدرب الإنجليزي ستيف بروس، من بوابة نادي نيوكاسل في وقت قريب.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن اجتمعت إدارة نادي نيوكاسل في أجتماع طارئ، قرروا فيه أن الفريق يتحاج لبديل المدرب بروس.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أنه سيتم الإعلان عن رحيل بروس خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت إلي أن جرايم جونز، المدرب المساعد في الجهاز الفني لبروس سيكون المدرب البديل الأسبوع القادم.

وذكرت الصحيفة إن هناك الكثير من الأسماء المطروحة على الساحة لتدريب نيوكاسل، لكن احتمالية تعيين الثنائي الإيطالي أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني، لا تزال بعيدة عن الواقع.

ويخطط صندوق الاستثمارات السعودي إعادة هيكلة النادي الإنجليزي، الذي استحوذ على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي.

الكلمات المفتاحية

نيوكاسل ستيف بروس الدوري الانجليزي

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