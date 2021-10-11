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جميلة عوض: لم أصاب بكورونا.. والتصوير في هذا العصر صعب لهذا السبب
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:58 ص
إسراء عبد الفتاح / رضوى خالد
أكدت الفنانة جميلة عوض، أنها لم تصاب بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن التصوير في هذا العصر وخاصةً بعد انتشار فيروس كورونا أصبح صعب.
وتابعت جملة عوض خلال ندوة قصر السينما، أنها لم تتلقى لقاح فيروس كورونا حتى الآن، لافتةً إلى أن التصوير يستدعي التعاون مع عدد كبير من المواطنين سواء كانوا من الفنانين أو المساعدين في ظهور الشخصية.
يذكر أن قصر السينما قد كرم الفنانة جميلة عوض، اليوم الأحد، برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم.
يأتي هذا ضمن مشروع "السينما بين يديك" تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وإشراف الفنان تامر عبد المنعم.