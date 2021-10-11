Advertisements

جميلة عوض: لم أصاب بكورونا.. والتصوير في هذا العصر صعب لهذا السبب

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:58 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
إسراء عبد الفتاح / رضوى خالد

أكدت الفنانة جميلة عوض، أنها لم تصاب بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن التصوير في هذا العصر وخاصةً بعد انتشار فيروس كورونا أصبح صعب.
 
وتابعت جملة عوض خلال ندوة قصر السينما، أنها لم تتلقى لقاح فيروس كورونا حتى الآن، لافتةً إلى أن التصوير يستدعي التعاون مع عدد كبير من المواطنين سواء كانوا من الفنانين أو المساعدين في ظهور الشخصية.

يذكر أن قصر السينما قد كرم الفنانة جميلة عوض، اليوم الأحد، برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم.

يأتي هذا ضمن مشروع "السينما بين يديك" تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وإشراف الفنان تامر عبد المنعم.

الكلمات المفتاحية

منوعات مسلسل فنانة شابة فن جميلة عوض

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف زكي يتواصل مع أسرة شادي خلف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صخرة بيراميدز تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 13 ساعة

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستقر على تدعيم الصفوف برباعي ناري بعد الإنطلاقة المخيبة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

جريزمان: الفيفا غير منصف لهذا السبب.. وأستحق التواجد بين المرشحين لحصد للكرة الذهبية

هيو جرانت: ابتعدت عن أدوار الرومانسية لهذا السبب

استشاري نفسي: هناك طلاب يتعرضون لضغوط عصبية بسبب الدراسة

تسجيل أكثر من ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

سناء منصور توجه رسالة لرامي رضوان بعد إصابته بكورونا (فيديو)

بريطانيا تسجل 62322 إصابة جديدة بكورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

04:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements