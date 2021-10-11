جميلة عوض لـ"الفجر الفني": مبسوطة أن " عروستي" من حظي.. وردود أفعال الجمهور أعجبتني





صرحت الفنانة جميلة عوض، بأن نوعية فيلم عروستي مش موجود كتير اللي هو رومانتك كوميدي.. يعني يفي رومانتك يفي كوميدي، بحد وصفها.





وتابعت في تصريحها الفجر الفني: "مافيش رومانتك كوميدي ده نوع مش موجود اوي فمبسوطة أن جية من حظي فيلم رومانتك كوميدي... وبالنسبة لردود أفعال الناس مبسوطة أوي أن الناس بتطلع من الفيلم بتبقى عايزة تحب بعض".





وأضافت: "بسأل حد كان موجود يوم العرض الخاص لفيلم عروستي قالي أنا ببص حواليا في السينما بلاقي الناس مبتسمة



وقالت: "عجبتني جدا ردود أفعال الناس خصوصًا إن السنادي بعد إلا أنا.. وحرب أهلية فهو البونبوني اللي في السنة".

وتابعت جميلة عوض : "مبسوطة أن جالي أدوار بالشكل الخفيف اللذيذ ده.. لأن أنا معرفش بصراحة يإما يجيلي أدوار عندي بهاق يإما مُدمنة هما شيفني دايماً في الحتة دي.. فجتلي الفرصة أن بعمل فيلم بلعب وبهزر فيه فعادي يعني زي افلام كتير موجودة". ويذكر أن الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، صرح بأن قصر السينما يستضيف النجمة جميلة عوض ضمن برنامج نجم وندوة الأسبوع القادم وسوف يدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوي وسيتم عرض فيلم الضيف عقب الإنتهاء من الندوة.







