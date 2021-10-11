Advertisements

أخبار سارة لميلان أثناء التوقف الدولي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
ميلان
ميلان
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي حصل على الكثير من الأنباء السارة أثناء فترة التوقف الدولي الحالية.

وأشارت شبكة سكاي سبورت إيطاليا إلى أن دافيد كالابريا نجم ميلان كان قد غادر معسكر إيطاليا أمس السبت عقب التعرض لإصابة قبل مواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن كالابريا خضع لاختبارات طبية عقب العودة من معسكر المنتخب الإيطالي والتي كشفت عن معاناته من إصابة خطيرة.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن كالابريا لديه إجهاد بسيط في عضلة المقرب وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع ميلان عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ولفتت الشبكة الإيطالية أن أوليفييه جيرو نجم ميلان شارك لعدة أيام في التدريبات الجماعية وتأكد تخلصه من آلام الظهر عقب خوضه مباراة مع فريق الشباب وتسجيله هدفًا.

الكلمات المفتاحية

ميلان دوري الأمم الاوروبية الدوري الايطالي

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف زكي يتواصل مع أسرة شادي خلف

منذ حوالي 3 ساعات

كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 8 ساعات

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صخرة بيراميدز تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يستقر على تدعيم الصفوف برباعي ناري بعد الإنطلاقة المخيبة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يستهدف ضم نجم ميلان الإيطالي

ميلان يوافق على رحيل لاعبه إلي مدريد

رومانيولي جاهز لمواجهة ديربي الغضب

نجم تشيلسي مطلوب في ميلان

نجم تورينو على طاولة ميلان في الميركاتو الصيفي

نجم ريال مدريد بديل كالابريا في ميلان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

04:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements