أخبار سارة لميلان أثناء التوقف الدولي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي حصل على الكثير من الأنباء السارة أثناء فترة التوقف الدولي الحالية.





وأشارت شبكة سكاي سبورت إيطاليا إلى أن دافيد كالابريا نجم ميلان كان قد غادر معسكر إيطاليا أمس السبت عقب التعرض لإصابة قبل مواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.





وأفادت الشبكة الإيطالية بأن كالابريا خضع لاختبارات طبية عقب العودة من معسكر المنتخب الإيطالي والتي كشفت عن معاناته من إصابة خطيرة.





وأوضحت الشبكة الإيطالية أن كالابريا لديه إجهاد بسيط في عضلة المقرب وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع ميلان عقب نهاية فترة التوقف الدولي.





ولفتت الشبكة الإيطالية أن أوليفييه جيرو نجم ميلان شارك لعدة أيام في التدريبات الجماعية وتأكد تخلصه من آلام الظهر عقب خوضه مباراة مع فريق الشباب وتسجيله هدفًا.