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عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
أبدى محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك موافقته على تجديد عقده الذي يتبقى عليه موسم واحد فقط وينتظر حسم الموقف من جانب إدارة القلعة البيضاء والاجتماع معه من أجل حسم الأمور المالية والتوقيع بشكل رسمي.
ورحل محمود جنش عن الزمالك إلى فيوتشير على سبيل الإعارة وتعتبر هذه وسيلة إقناع حارس المرمى بالاستمرار مع الفارس الأبيض وغلق الباب بشكل نهائي على العروض التي تلقاها في الفترة الماضية.
ومن المقرر أن ينتهي عقد أبوجبل مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي ويحق له التعاقد مع أي فريق أثناء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقام الزمالك بإعارة محمود جنش إلى فيوتشير في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعد الأزمة التي وقعت بينهما في وقت سابق وهو ما جعل المدير الفني الفرنسي يرفض استمراره في صفوف الفريق بشكل نهائي والاكتفاء بتواجد أبوجبل ومحمد عواد.

الكلمات المفتاحية

الزمالك الاخطبوط ابوجبل

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