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هل سيجعل "يوم وليلة" من درة إحدى أيقونات التمثيل؟

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:16 ص
درة
درة


لم أكن قد شاهدت فيلم "يوم وليلة" وقت عرضه للاسف لكنني شاهدته مؤخرا بعد عرضه على منصة شاهد فالفيلم في مجمله عمل جيد يناقش قضية صعبة ومرحلة صعبة في حياتنا كمصريين.

وهو من بطولة مجموعة من النجوم مثل خالد النبوي ودرة وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان ومن إخراج ايمن مكرم وتأليف وإنتاج يحيى فكري.

بالطبع قتل الكثيرين الفيلم بحثا وكتابة لكن لفت انتباهي اداء النجمة التونسية درة في العمل بداية من شكلها الخارجي وتضحيتها بشكلها الخارجي الجميل واناقتها المعتادة لتقدم دور ممرضة وليست مجرد ممرضة بل هي شخصية معقدة بها الخير والشر واستطاعت درة ببراعة التعبير عن هذا الصراع الداخلي الصعب وفي الوقت نفسه لم تدخل منطقة التنميط المعتادة لهذه الشخصيات.

الفيلم كان واحدة من علامات النضج لدى درة بعد مجموعة من الأدوار الناجحة والقوية والتي كانت ارهاصات على دخول درة دائرة النضج الفني بداية بموجة حارة وسجن النساء وصديق العمر والشارع اللي ورانا وبلا دليل  ونهاية بتألقها اللافت في مسلسل بين السما والارض في رمضان وفي حكاية غالية منذ عدة أسابيع .

لتؤكد درة أنها ليست مجرد أيقونة أناقة وموضة بل هي في الطريق لتصبح من ايقونات التمثيل العربي.

تحية لدرة على أدائها في يوم وليلة والذي كان بحق من نقاط جاذبية الفيلم وحب الجمهور له.

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