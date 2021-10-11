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صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
ليفربول
ليفربول
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب الوصافة فريق ليفربول.

وشهدت الجولة الماضية سلسة جديدًا من الخسائر لـ مانشستر يونايتد بتعادله مع إيفرتون بهدف لمثله، بينما تعادل آرسنال سلبيًا مع برايتون.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1 تشيلسي، 16 نقطة.
2 ليفربول، 15 نقطة.
3 مانشستر سيتي، 14 نقطة.
4 مانشستر يونايتد، 14 نقطة.
5 إيفرتون، 14 نقطة.
6 برايتون، 14 نقطة.
7 برينتفورد، 12 نقطة.
8 توتنهام، 12 نقطة.
9 وست هام، 11 نقطة.
10 أستون فيلا، 10 نقاط.
11 آرسنال، 10 نقاط.
12 ولفرهامبتون، 9 نقاط.
13 ليستر سيتي، 8 نقاط.
14 كريستال بالاس، 7 نقاط.
15 واتفورد، 7 نقاط.
16 ليدز يونايتد، 6 نقاط.
17 ساوثهامبتون، 4 نقاط.
18 بيرنلي، 3 نقاط.
19 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.
20 نورويتش سيتي، نقطة واحدة.

الكلمات المفتاحية

ليفربول تشيلسي الدوري الانجليزي

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