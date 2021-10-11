فى عيدها الـ 33.. سيمفونية إبداعية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

















كلاسيكيات غربية بالصغير وروائع كلثومية بالمعهد وتنمية المواهب يتالق فى الاسكندرية ودمنهور وغنائيات متنوعة لكورال سلام بالجمهورية





تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عزفت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر سيمفونية ابداعية احتفالا بعيدها الـ 33 ضمت مجموعة من الالوان الفنية الجادة حيث اقيمت 7 حفلات متنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .





كرم داڤدي اسكلماني مدير المعهد الثقافي الايطالي والمستشار الثقافى لسفارة ايطاليا بالقاهرة السوبرانو العالمية الدكتورة ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة على المسرح الكبير تقديرا للتعاون المثمر مع المعهد واسهاماتها فى نشر فن الاوبرا وبمناسبة مرور 150 عام على تقديم اوبرا عايدة فى مصر لاول مرة باعتبارها اشهر واهم من قام باداء دور البطولة بها وذلك خلال الحفل الذى اقيم لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة اروكسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى اليو اورتشيللو ومشاركة كورال اوبرا القاهرة واخرجه حازم طايل وتضمن مختارات موسيقية من أوبرا عايدة بنسختها الاولى التى قدمت عام ١٨٧٢ الى جانب مقتطفات من أشهر الاوبرات العالميه كان منها صلاة الغروب الصقلية - التراڤاتورى - ريجوليتو لڤيردى ، قوة المصير - الاميرة الغجرية لكولمان ، حلاق اشبيليه لروسينى و لابوهيم لبوتشينى .. أداها ببراعة واقتدار ايمان مصطفى ، منى رفله ، داليا فاروق ، سلمى الجبالى ، چولى فيظي ، ليلى ابراهيم ، باص رضا الوكيل ، عزت غانم ، عماد عادل ، مصطفى محمد ، هانى الشافعى ، وليد كريم ، عمرو مدحت .





وشهد مسرح النافورة امسية من زمن الفن الجميل احيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وضمت موسيقى بعنوان عيد الاوبرا فكرة واعداد قائد الحفل الى جانب مختارات من اشهر المؤلفات التى كتبها كبار الملحنين منها زورونى كل سنة مرة ، القريب منك بعيد ، قولوا لعين الشمس ، نصرة قويه ، شفت حبيبى ، سالمة يا سلامة ، ع الدوار ، اهو ده اللى صار ، عن العشاق ، ليلة من الليالي ، اشترونى ، نشيد الجامعة ، انا المصرى ، كنت فين ، خايف مرة احب ، هنا القاهرة وبالاحضان وتالق خلالها كل من ياسر سليمان ، احمد عفت ، صابرين النجيلى ، رحاب مطاوع





وعلى المسرح الصغير قدمت مجموعة الاوبرا لموسيقى الحجرة باشراف عازف الفيولينة محمود عثمان عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية لكل من ميخائيل جلينكا ، جوزيف هايدن ، فيليكس مندلسون .





اما مسرح الجمهورية استضاف حفلا لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض والتابع للمركز القومى لثقافة الطفل وتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .





و علي مسرح معهد الموسيقي العربية اقيم حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي تضمن عدد من الروائع الغنائية لكوكب الشرق ام كلثوم هى سيرة الحب - فات الميعاد تغنت بهما غادة ادم ، ثورة الشك - شمس الاصيل شدت بهما رحاب عمر .



