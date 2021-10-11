عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش عدم الاعتماد على خدمات عبد الله السعيد فى التشكيل الأساسى، فى مباراة اليوم أمام ليبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.





حيث أكدت مصادر خاصة وجود تفكير قوى من جانب المدير الفنى البرتغالى بالاعتماد على خدمات طارق حامد بدلا من عبد الله السعيد.





وأضافت: "الجهاز الفنى لمنتخب مصر يدرس الاعتماد على الثلاثى طارق حامد ومحمد الننى وعمرو السولية فى وسط الملعب، مع منح الننى والسولية مهام بالتقدم إلى الأمام".





ويأمل منتخب مصر فى تحقيق الفوز على منتخب ليبيا من أجل الاقتراب من التأهل للمرحلة النهائية فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.