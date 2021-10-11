برشلونة خارج منافسات الميركاتو الشتوي

أفادت أنباء إسبانية أن من المحتمل أن يخرج فريق برشلونة من منافسات الانتقالات الشتوية القادمة.





وكشف رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة السبب للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ، حيث قال:”إن خطة النادي الكتالوني تدفع المسؤولين لعدم مشاركة البارسا في المنافسة على صفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل.”





وتابع: "هناك أموال لعقد صفقات في الشتاء.. هل سيقوم النادي بالشراء أم يفضل توفيرها حتى الصيف؟ أفضل أن أكون محكومًا بمبدأ التعقل. نحن قادمون من أزمة اقتصادية ضخمة، وبالتالي نحتاج إلى الحكمة".





وأكمل رافا: "أعتقد أنه بالنظر إلى فريق برشلونة الحالي عقب تعافي المصابين، فإننا نستطيع التنافس وبضمانات، ومع هذا لا أعني أن برشلونة لا يهدف للتعاقد مع الأفضل. هذا ما أود فعله، لكن ليس الآن".





وأنهي نائب رئيس النادي كلامه، قائلًا: "ما الأهداف التي تحددها؟ أقصى ما يمكن، دون أن ننسى أننا في مرحلة إعادة البناء مع وجود العديد من الشباب في الفريق. يجب تدعيم ذلك تدريجيا، ومن هنا تأتي أهمية تحلي الجماهير بالصبر".





يذكر أن يعاني النادي الكتالوني من أزمة اقتصادية ضخمة منذ الموسم الماضي، كانت سبب في رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، ،منعت النادي من إبرام صفقات قوية في الصيف الماضي.