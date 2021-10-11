مفوضية الانتخابات العراقية: 41% نسبة المشاركة الأولية في عملية الاقتراع

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 % في الانتخابات التشريعية، التي تمت أمس الأحد.





وكانت أكدت المفوضية العليا للانتخابات العامة في العراق أنها ستعلن عن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية خلال ساعتين من الآن.





وأشارت المفوضية أنها ستعلن عن نتائج الانتخابات العامة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.





من جهته، كتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، أنه "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".





وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح أمس الأحد في جميع محافظات العراق وبحضور مراقبين محليين ودوليين للإشراف على العملية الديمقراطية، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق المطارات وحدود المحافظات.