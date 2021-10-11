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ستانلي يلمح إلى إمكانية عودته للزمالك من جديد

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 05:30 ص
ستانلي
ستانلي
أكد ستانلى اوهاويتشى، لاعب نادي وادي دجلة، إن هبوط الفريق في الموسم الماضي صدمه، مشيرا إلى أن هذا النادي يملك عقلية رائعة ونظام جيد للغاية، ولكنه صادفه سوء حظ كبير.

وقال ستانلي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الزمالك قدم موسم تاريخي في الموسم الماضي، وهذا ما جعله يتوج بلقب الدوري في النهاية".


وتابع:"إن عودتي للزمالك مرة أخرة متاحة، خاصة وانني عاشق للفريق الأبيض، لقد لقيت أيام مميزة داخل النادي". 

وأتم:" إن محمود عبد الرازق شيكابالا أثبت أن السن مجرد رقم، وذلك بسبب المستويات الذي يقدمها مع الزمالك مؤخرا".

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ستانلي الزمالك الدوري المصري المماتز

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