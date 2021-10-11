تعرف على موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، لخوض مواجهة نظيره نادي هيلاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم.





يواجه فريق اي سي ميلان ، يوم الأحد 16‪-‬10، فريق هيلاس فيرونا ، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي.





سيحتضن ملعب سان سيرو هذا اللقاء ، ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.





وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.



