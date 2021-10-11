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تعرف على موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 05:30 ص
ميلان
ميلان
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، لخوض مواجهة نظيره نادي هيلاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم.

يواجه فريق اي سي ميلان ، يوم الأحد 16‪-‬10، فريق هيلاس فيرونا ، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي.

سيحتضن ملعب سان سيرو هذا اللقاء ، ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.

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ميلان فيرونا بالدوري الإيطالي

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