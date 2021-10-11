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محمود شبانة: الزمالك رفض إعارتى مجانا.. والإسماعيلى أخلف وعوده معى

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
محمود شبانه
محمود شبانه
أكد محمود شبانة، لاعب نادي الزمالك، إن إدارة الفريق رفضت خروجه على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الخروج من أجل المشاركة والعودة جاهزا مرة أخرى. 

وقال شبانة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه لم يتخيل عدم حل مشكلة القيد في نهاية الميركاتو الصيفي، وأحلم بالمشاركة بقميص الزمالك.


 وعن أزمة الإسماعيلي أوضح شبانة، بأنه اتفق مع الإسماعيلي على كل شئ، ولكنه لم ينضم بسبب خلافات وعوده وبعض الأمور المادية.

وتابع: "تحدثت مع باتريس كارتيرون، وهو حزين بسبب عدم قيدي، وأتمنى أن أجد ناديا حتى أشارك في المباريات خلال يناير المقبل".

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محمود شبانه الزمالك الدوري المصري الممتاز الاسماعيلي

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