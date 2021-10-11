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نابولي أولًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
الدوري الأيطالي
الدوري الأيطالي
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.
ويتصدر نابولي جدول ترتيب الكالتشيو بالعلامة الكاملة، وميلان يلاحقه.
ويتقدم يوفنتوس في الترتيب بعد الفرز على تورينو بنتيجة (1-0)، وروما حقق فوزًا على إمبولي بنتيجة (2-0).
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم كالآتي:-
1 نابولي، 21 نقطة.
2 ميلان، 19 نقطة.
3 إنتر ميلان، 17 نقطة.
4 روما، 15 نقطة.
5 فيورنتينا، 12 نقطة.
6 لاتسيو، 11 نقطة.
7 يوفنتوس، 11 نقطة.
8 أتالانتا، 11 نقطة.
9 بولونيا، 11 نقطة.
10 إمبولي، 9 نقاط.
11 تورينو، 8 نقاط.
12 هيلاس فيرونا، 8 نقاط.
13 أودينيزي، 8 نقاط.
14 ساسولو، 7 نقاط.
15 سامبدوريا، 6 نقاط.
16 جنوى، 5 نقاط.
17 فينيزيا، 5 نقاط.
18 ساليرنيتانا، 4 نقاط.
19 سبيزيا، 4 نقاط.
20 كالياري، 3 نقاط.

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ميلان ترتيب الدوري الايطالي انتر ميلان

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