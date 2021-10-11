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العثور على جثة شاب مذبوحا مام منزله في قرية مطرطارس بالفيوم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:11 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفيوم: ريهام على
خيم الحزن على أهالى قرية مطرطارس التابعة لمركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، إثر العثور علي جثة شاب في العقد الثاني من العمر يدعي علاء.م حاصل علي بكالوريوس آداب ويعمل في المعمار.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد حافظ الحنبولي مٱمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور الأهالي علي جثة شاب ملقاه أمام منزله أمس الأحد.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز وتبين من التحريات الأولية والمعاينة بوجود قطع ذبحي برقبة المتوفي ما أدى إلى وفاته.

وقام فريق البحث الجنائي بمركز سنورس بتفحص الكاميرات المراقبة داخل القرية لحل غموض مقتل الشاب علاء والقائه أمام منزله.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المتوفي الي مشرحة مستشفى سنورس المركزي بعض معاينة رئيس النيابة للجثة في مكان الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة استدعاء طبيب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وفترة وفاتة وعمل تقرير تفصيلي.

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قرية مطرطارس الفيوم اخبار مصر اخبار الحوادث

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