هشام يكن : كنا بحاجة لفوز عريض في برج العرب.. وصلاح لم يظهر بمستواه لهذا السبب









أكد هشام يكن مدافع المنتخب الوطني الأسبق أن الفوز الهزيل الذي تحقق على حساب ليبيا بهدف دون رد في لقاء المنتخبين يوم الجمعة الماضي سيزيد صعوبة مباراة الغد في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.





وقال يكن عبر برنامج البريمو بقناة ten إن طريقة أداء المنتخب الليبي لم تساعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى المرمى بمحاولات مؤثرة.





وأشار إلى أن المنتخب الوطني كان مطالبا بإحراز أكثر من هدف في لقاء برج العرب بالإسكندرية لتوجيه ضربة معنوية للمنافس خاصة مع ضيق الوقت قبل لقائي الفريقين.





وأكد أن تبديلات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب لم تساعد الفراعنة في تطوير الأداء الهجومي في الشوط الثاني تحديداً.





وأوضح أن المنتخب ليس له هيكل وقوام ثابت مؤكدا أن كثرة تغيير اللاعبين في المنتخب أثرت على قوة الفراعنة في السنوات الماضية.