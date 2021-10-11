Advertisements

الريال أولًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة التاسعة من عمر البطولة.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الوصيف.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1 – ريال مدريد – 17 نقطة
2 – أتلتيكو مدريد – 17 نقطة
3– ريال سوسيداد – 16 نقطة
4 – إشبيلية – 14 نقطة
5 – أوساسونا – 14 نقطة
6 – رايو فاييكانو – 13 نقطة
7- أتلتيك بيلباو – 13 نقطة
8 – فالنسيا – 12 نقطة
برشلونة – 12 نقطة– 9
10 – ريال بيتيس – 12 نقطة
11 – ريال مايوركا – 11 نقطة
12– فياريال – 8 نقاط
13 – سيلتا فيجو – 7 نقاط
14 – قادش – 7 نقاط
15 – إسبانيول – 6 نقاط
16 – إلتشي – 6 نقاط
17 – ليفانتي – 4 نقاط
18– غرناطة – 3 نقاط
19 – ديبورتيفو ألأفيس – 3 نقاط
20 – خيتافي – لا يوجد نقاط

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني بطولة الدوري الاسباني الممتاز الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيا اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ ربع ساعة

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صخرة بيراميدز تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الاسباني قبل مباراة برشلونة اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الخامسة

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وغرناطة اليوم السبت

ترتيب الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السادسة

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الثامنة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements