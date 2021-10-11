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ارتفاع عدد الوفيات جراء تسمم كحولي إلى 34 في روسيا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:28 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
كشفت السلطات المحلية في روسيا، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تسمم جماعي مرتبط بتناول مشروبات كحولية غير مشروعة في جنوب غرب روسيا، إلى 34 أمس الأحد، فيما يخضع 24 آخرون للعلاج في بأحد المستشفى.

فتح محققون في منطقة أورينبورغ قضايا جنائية بعد أن بدأت سلسة من الوفيات بسبب التسمم الكحولي هذا الأسبوع. وذكرت وكالة "تاس" للأنباء، أن الشرطة اعتقلت منذ ذلك الحين عشرة أشخاص في تحقيقات بشأن إنتاج وبيع مشروبات كحولية غير مشروعة.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن حكومة أورينبورغ المحلية القول "هناك 67 ضحية معروفة لشرب منتج بديل للكحول بالمنطقة، وتوفي منهم 34".

وأضافت أن سبعة من الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى في حالة سيئة، وأن أربعة منهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وصادرت الشرطة ألفي زجاجة كحول يوم السبت وقالت إنها رصدت مادة الميثانول السامة بها.

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