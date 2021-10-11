ارتفاع عدد الوفيات جراء تسمم كحولي إلى 34 في روسيا

كشفت السلطات المحلية في روسيا، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تسمم جماعي مرتبط بتناول مشروبات كحولية غير مشروعة في جنوب غرب روسيا، إلى 34 أمس الأحد، فيما يخضع 24 آخرون للعلاج في بأحد المستشفى.

كشفت السلطات المحلية في روسيا، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تسمم جماعي مرتبط بتناول مشروبات كحولية غير مشروعة في جنوب غرب روسيا، إلى 34 أمس الأحد، فيما يخضع 24 آخرون للعلاج في بأحد المستشفى.