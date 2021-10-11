Advertisements

قبل مواجهة ليبيا الثانية.. تعرف على قائمة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
مصر
مصر
امل الحلفاوي
يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ويقابل منتخب مصر، نظيره الليبي، اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي.
خط الدفاع: أحمد فتوح، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، ياسر ابراهيم، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أكرم توفيق، أحمد فتحي.
خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح.
خط الهجوم: أحمد حسن كوكا، ومصطفى محمد

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا تصفيات المونديال

أخبار تهمك

كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 6 ساعات

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 3 ساعات

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيا اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صخرة بيراميدز تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ أقل من ساعتين

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

عاجل - كيروش يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا «مفاجآت مدوية»

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

قبل مواجهة ليبيا.. تعرف على قائمة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

منتخب مصر يكتمل بانضمام محمد صلاح قبل مواجهة ليبيا

تعرف على قائمة مصر لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

07:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements