قبل مواجهة ليبيا الثانية.. تعرف على قائمة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويقابل منتخب مصر، نظيره الليبي، اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، ياسر ابراهيم، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أكرم توفيق، أحمد فتحي.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا، ومصطفى محمد