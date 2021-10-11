"التموين": لدينا احتياطات من السلع الاستراتيجية تغطي احتياجات البلاد 6 أشهر





قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، إن مصر لديها مخزون كافي من السلع والمنتجات الاستراتجية يغطي احتياجات البلاد لمدد تتخطى المتوسطات العالمية، وذلك خلال الفترة القادمة تجنبًا لموجات التضخم القادمة من الصين وأوروبا.





أكد عشماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن مصر لديها احتياطات من السلع الاستراتيجية بشكل أمن يغطي في المتوسط ستة أشهر، مشيرًا إلى أن أكبر مثال يعكس قدرة البلاد والدولة المصرية على الوفاء بإحتياجاتها هي فترة جائحة كورونا حيث لم تشهد البلاد أي قصور أو ضغوط سعرية في سلع أساسية.





أوضح أن مايحدث الآن في العالم هو أن الفترات السابقة شهدت انكماشًا في الإنتاج أدى إلى تقليص الطلب في المقابل على مجموعة من السلات السلعية أو سلعة بعينها ومن ثم فعندما عاد السوق تدريجيًا إلى حالته الطبيعية بدأ الطلب يتزايد مقارنة بالمعروض.





وأشار إلى أن مصر لم تكن في منأى عن تلك الأحداث لكن السند الرئيسي الذي ساعد مصر في تجاوز تلك التحديات هو وجود احتياطي سلعي كبير إبان فترة الجائحة والاغلاقات الاقتصادية على مستوى العالم.





لفت إلى أن "التموين" اعتمدت خلال الفترة الماضية عندما يقل المعروض من أية نوع من أنواع السلع عن مستوياته الطبيعية أن يتم استعاضته في المقابل عبر الضخ في الأسواق مرتين وثلاثة زيادة عن الحجم الأول، قائلًا: إن إعمال هذه السياسة في إدارة المعروض من السلع أثر على المستهلكين خلال الفترات السابقة نفسيًا ومنحهم إطمئنانًا كبيرًا أنه لايوجد نقص في المعروض".



