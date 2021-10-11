عاجل.. برشلونة يوافق على رحيل نجم الفريق

أكد تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة يرحب برحيل أحد حراس مرماه خلال المرحلة المقبلة، بناء على رؤية المدير الفني للفريق، الهولندي رونالد كومان.

ويسيطر الألماني أندريه تير شتيجن، على مركز حراسة المرمى في برشلونة، يليه بديله البرازيلي نيتو، بينما يفقد الحارس الثالث إينياكي بينيا أي فرصة للمشاركة، في وجود هذا الثنائي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة وبينيا يضعان حاليًا الخطوط العريضة حول خطة الانفصال، ومن المقرر أن يخرج اللاعب على سبيل الإعارة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يرحب برحيل بينيا حاليًا، على عكس الصيف الماضي، عندما كان يعاني تير شتيجن من الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كومان أبلغ بينيا أنه سيتم تقييم الأوضاع بشأن مستقبله مرة أخرى مطلع العام المقبل، مع العلم أن الأمور لم تتغير حتى الآن، مما يُعجّل برحيل الحارس الشاب.