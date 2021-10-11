كيف تتعامل علا رشدي مع "زن ودبدبة" الأطفال ؟





أجابت الفنانة علا رشدي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حو ل كيفية تعاملها مع "زن الاولاد والدبدبة " قائلة : " الحل بيبقى روح " أقعد في أوضتك ودي صعبة لازم اشده أوديه الاوضة مش بالسهولة دي الفكرة تجارب التربية تجارب والمكتسبات من التجارب والتعليم وإستشارة أطباء نفسيين".





وكشفت أنها تلقت كورسات أونلاين في كيفية التعامل مع عند الاطفال قائلة : "العند بتاع الاطفال لازم تفضلي فوق وماينفعش تتكسري قدام أولادك".





أضافت في لقاءها خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلة :" على سبيل المثال لما بنتي تقلي مش هعمل " الهوم وورك " بيبقى رد فعلي بقلها تمام ومش هتعمليه مافيش تلفزيون "

أكملت : " ماينفعش بقى لما أعمل كده وبعد زن بنتي ساعات أسيبلها التفلزيون ولو سبته ليها بعد زنها هيبقى عادي لاني هسيبها تتفج عليه في النهاية".





واصلت : العقاب كده هي مسؤوليات من الاطفال مقابل حاجة حلوة من الاب والام إما مشاهدة التلفاز أو اللعب".





وكشفت أن أعصابها تتعرض في كثير من الاحيان للانفلات قائلة : "بيحصل طبعاً في أوقات كتيرة بهوش وبلوش من عصبيتي وفي أوقات كتيرة ببقى وحش كاسر والعيال بتخاف وغصبن عني برجع إلى الاسلوب الي تربيت بيه عن طريق الزعيق لان التربية الايجابية بمرفدها لاتكون كافية بضطر أزعق واعصابي بتلفت".