تعرف على موعد الحكم في قضية كهربا

صرح المحامي الإيطالي سلفاتوري تشيفالي، المسئول عن قضايا نادي الزمالك في "فيفا" تصريحات جديدة بخصوص قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، وأيضًا عن قضية التونسي حمدي النقاز.

وقال تشيفالي خلال مداخلته على قناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: “أن قضية النادي الأبيض ضد محمود كهربا، مازالت في فترة المداولة ،توليت قضية الزمالك ضد كهربا، من الصفر وكسبنا القضية الأولى، واللاعب استأنف على العقوبة".

وتابع المحامي الإيطالي: "كهربا خرق تعاقده مع الزمالك، لذلك سيحصل النادي الأبيض على تعويض مالي.”

وعن موعد القضية قال: “أتوقع صدور حكم نهائي من الفيفا في قضية الزمالك وكهربا، في ديسمبر أو يناير المقبلين".

وعن قضية حمدي النقاز، قال :"توليت القضية، بعد حكم (فيفا)، الزمالك كان يتوجب عليه دفع بعض المستحقات المتأخرة لحمدي النقاز، وهو ما أدى الى خسار القضية أمام الفيفا".