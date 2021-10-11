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مدرب بلجيكا يرفض التعليق على مستقبله

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:30 ص
بلجيكا
بلجيكا
أكد المدير الفني لبلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، عقب الخسارة أمام إيطاليا 1-2 اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية، أنه "من الصعب" بالنسبة له التعليق على الشائعات الخاصة بمستقبله مع الاتحاد البلجيكي بعد مونديال 2022، إذ أبرز أنه لا يفكر في الوقت الحالي سوى في الاستعداد لكأس العالم.
وأكد مارتينيز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي احتضنها ملعب أليانز ستاديوم في تورينو: "من الصعب بالنسبة لي الحديث عن شائعات أو عن أشياء تظهر في الصحف في الوقت الذي لايوجد فيه أي تواصل، وليس هناك شيء يمكنني التعليق عليه".
وتابع صاحب الـ48 عاماً تصريحاته: "أنا متواجد مع هذا المنتخب منذ 5 سنوات، وهناك تركيز كبير، جئنا لبطولة دوري الأمم لمحاولة الفوز بها، ومباراة اليوم تساعدنا على الاستعداد للمونديال، ليس أكثر".
وجلس مارتينيز على مقعد المدير الفني لـ"الشياطين الحمر" في 2016، وتمكن من قيادته لنصف نهائي مونديال 2018 في روسيا، حيث خسر أمام فرنسا، المتوجة باللقب، بهدف نظيف. 

الكلمات المفتاحية

مارتينيز دوري الأمم الاوروبية بلجيكا إيطاليا

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