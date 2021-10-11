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نيمار يثير الشكوك حول موعد إعتزاله

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
أثار نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار، الشكوك حول مستقبله الدولي، بقوله إنه لا يتوقع المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال نجم باريس سان جيرمان في فيلم دازن الوثائقي الجديد، "Neymar &The Line Of Kings": "أعتقد أن كأس العالم المقبلة هي الأخيرة بالنسبة لي".

وأضاف: "أرى أنها الأخيرة لأنني لا أعرف ما إذا كانت لدي القوة العقلية للتعامل مع كرة القدم بعد الآن".
وتابع: "لذلك سأفعل كل شيء لأظهر بشكل جيد، وسأفعل كل شيء للفوز مع بلدي، لتحقيق حلمي الأكبر منذ أن كنت صغيراً، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك".

الكلمات المفتاحية

نيمار كأس العالم المقبل البرازيل

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