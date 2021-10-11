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حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وفرص أمطار بهذه المناطق

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 11-10-2021، حيث يسود ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم، بجانب فرص أمطار وشبورة مائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وفرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

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