الأرصاد الإماراتية توجه نصائح للسائقين وتعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا

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وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق11-10-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم في الإمارات





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً.

وتوقعت الأرصاد أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .



ووجه المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، نصائح لقائدي السيارات لاتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً وشرقاً وذلك من الساعة 23:00 من مساء اليوم " الأحد " وحتى الساعة 09:00 صباح اليوم الإثنين.





الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:35 والمد الثاني عند 05:37 والجزر الأول عند الساعة 09:17 الثاني عند الساعة 22:47 .





وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند 12:16 والمد الثاني عند 02:03 والجزر الاول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:58 .





وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 30 90 30

دبي 36 28 90 35

الشارقة 37 25 90 35

عجمان 36 28 90 30

أم القيوين 36 25 90 25

رأس الخيمة 36 26 85 30

الفجيرة 36 30 85 25

العين 36 29 90 20

ليوا 37 30 90 20

الرويس 37 29 85 30

السلع 36 29 85 30

دلما 35 32 85 30

طنب الكبرى 35 31 80 30

طنب الصغرى 35 31 80 30