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سحب رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل طقس السعودية اليوم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
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وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق11-10-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في السعودية
 
قالت إدارة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه تظهر السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية.

وأوضح أن الرياح السطحية تكون غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج فيكون من متر الى متر ونصف، أما حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج .

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