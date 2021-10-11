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حار نهارا معتدل ليلا.. حالة الطقس في الكويت

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
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وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق11-10-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الكويت 
 
قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين سيكون معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، خلال ساعات الليل.

أما في النهار فهو حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة، و درجة الحرارة الصغرى: 26 °ﻡ

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