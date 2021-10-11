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تعرف على درجة الحرارة اليوم في البحرين

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
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وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق11-10-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في البحرين 
 
أكدت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس الإثنين، معتدل مع رياح شمالية غربية سرعتها من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة خلال النهار.

وتتوقع الأرصاد أن ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 في عرض البحر.

وأعلنت أن درجة الحرارة تكون العظمى 36 م الصغرى 25 م، أما الرطوبة النسبية فهي العظمى  75 % الصغرى 20%.

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