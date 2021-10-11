بقيادة دي بروين.. موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي فريق مانشستر سيتي فريق بيرنلي، يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "الإتحاد" في إطار الجولة الثامنة من "البريميرلج".





ويدخل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، اللقاء بهدف حصد الثلاث نقاط. لتعويض النقاط التي فقدها في الجولة السابقة بتعادله أمام ليفربول بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على آنفيلد.





في حين يأمل لاعبوا بيرنلي في تقديم أداء متميز ينتهي به حصد نقاط المواجهة لتحسين مركزهم في ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، حيث حقق الإنتصار في أربع مباريات وتعادل في إثنين وتلقى الخساره في واحدة.





في المقابل يتواجد بيرنلي في المركز ال17 برصيد 3 نقاط، حيث تعادل في ثلاث جولات وتلقى الخساره في أربعة ولم يحقق الفوز حتى الآن.





جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



