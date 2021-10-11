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العراق يعتقل نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:53 ص
داعش
داعش
وكالات

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أحبطت السلطات العراقية، محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضي العراقية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

 

وأحبطت القوات الأمنية فى إقليم كردستان العراق، عملية إرهابية فى أربيل.

 

 وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنه لم يرد مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات العملية، مشيرة إلى أن مجلس أمن إقليم كردستان سيعرض لاحقا تفاصيل عملية القبض على المجموعة الإرهابية.

الكلمات المفتاحية

داعش تنظيم داعش العراق

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