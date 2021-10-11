حادث مروري مروع وأنباء عن سقوط وفيات ومصابين في قنا



تلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغا، يفيد تصادم مروع بين سيارتين بطريق نجع حمادي الزراعي ناحية ابوتشت، وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال وحدة المرور بشمال محافظة قنا إلى مكان الحادث وجاري نقل المصابين المستشفى وجارى حصر باقي الخسائر.

وقع منذ قليل حادث تصادم مروع بين سيارتين بطريق نجع حمادي الزراعي ناحية ابوتشت، وأسفر الحادث عن عدة وفيات وإصابات جارى حصرها.