أمطار وارتفاع الحرارة.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا مهما بشان حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 11-10-2021، حيث يسود استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.





ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وعن تفاصيل حالة الطقس، اكدت الأرصاد الجوية في البيان، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

حالة الطقس خلال ساعات الليل

وعن حالة الطقس ليلا، أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرص أمطار بهذه المناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، فرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة