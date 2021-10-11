رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه





كشف مصدر مقرب للمغربي أشرف بن شرقي رفض عقد جلسة للتفاوض بالنادي الأهلي بعد أن قام أمير توفيق بتكليف أحد الوكلاء بالتفاوض مع اللاعب وفي حالة موافقة اللاعب يبدأ التنسيق لعقد جلسة مع اللاعب.

ووفقا للمصدر فإن بن شرقي يرغب في الرحيل إلي أحد الدوريات الخليجية خاصة الدوري القطري لتأمين مستقبله وإذا لم يفعل ذلك سيجدد تعاقده مع الزمالك.





وتألق أشرف بن شرقي مع الزمالك منذ انتقاله إليه منذ موسمين في صفقة انتقال حر ونجح في خلال تلك الفترة في الفوز مع الزمالك بأربع بطولات وهي بطولة السوبر الإفريقي والسوبر المحلي وبطولة الدوري وبطولة كأس مصر مما جعله واحدا من أهم النجوم التي تعلقت بها جماهير الزمالك خلال الفترة الأخيرة.



