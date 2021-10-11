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موعد مباراة برشلونة القادمة فى الدورى الاسباني

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:01 ص
برشلونة
برشلونة
محمد جمال
يستعد برشلونة لمواجهة قوية ضد فريق فالنسيا ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الليجا فى لقاء قوي بين الفريقين.

موعد مباراة برشلونة القادمة

تقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الليجا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة بينما فالنسيا فى المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ويمر نادي برشلونة بأزمة بعد الخسارة أمام اتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الماضية من الليجا الإسبانية وأمام بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من دوري أبطال أوروبا.

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