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لحظة اندلاع حريق كبير داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني بلبنان (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:09 ص
حريق
حريق
وكالات

اندلع حريق كبير، صباح اليوم الاثنين، داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني بلبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

ولفتت وسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن صوت دوي أعقب هذا الحريق، حيث نشرت قناة "الجديد مقطع فيديو يظهر مشاهد من هذا الحريق.

 

وفي وقت سابق، انفجرت خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

                            

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

 

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

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منشآت نفط لبنان حريق كبير

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