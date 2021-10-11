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أمير الكويت يهنئ العراق بنجاح الانتخابات التشريعية المبكرة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:46 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


أرسل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، برقيتي تهنئة للرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.

وأشاد أمير الكويت، بما شهدته الانتخابات من مشاركة شعبية وما أبداه الشعب العراقي من حرص على أداء واجبه الوطني لاختيار ممثليه في مجلس النواب، متمنيا للشعب العراقي التقدم والازدهار.

كما بعث كل من نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ببرقيتي تهنئة مماثلتين، للتعبير عن خالص تهانيه بنجاح الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي.

وكان العراق قد أنجز أمس الأحد، الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 41%.

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