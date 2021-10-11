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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-10-2021 في تصفيات المونديال
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:10 ص
الفجر الرياضي
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر في تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022.
ونستعرض مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:
مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال
موزمبيق ضد الكاميرون – الساعة الثالثة عصرا
الجابون ضد أنجولا – الساعة الثالثة عصرا
بوركينا فاسو أمام جيبوتي – الساعة الخامسة مساء
ساحل العاج أمام مالاوي – الساعة السادسة مساء
ليبيا أمام مصر – الساعة التاسعة مساء
مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال
قبرص ضد مالطة - الساعة السادسة مساء
لاتفيا X تركيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
هولندا أمام جبل طارق – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
مقدونيا الشمالية أمام ألمانيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
رومانيا أمام أرمينيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
كرواتيا ضد سلوفاكيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
سلوفينيا أمام روسيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
روسيا البيضاء ضد التشيك– الساعة التاسعة إلا ربع مساء
إستونيا ضد ويلز – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
النرويج أمام الجبل الأسود – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
أيسلندا أمام ليشتنشتاين – الساعة التاسعة إلا ربع مساء