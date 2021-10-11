مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-10-2021 في تصفيات المونديال

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر في تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022.





ونستعرض مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:





مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

موزمبيق ضد الكاميرون – الساعة الثالثة عصرا





الجابون ضد أنجولا – الساعة الثالثة عصرا





بوركينا فاسو أمام جيبوتي – الساعة الخامسة مساء





ساحل العاج أمام مالاوي – الساعة السادسة مساء





ليبيا أمام مصر – الساعة التاسعة مساء





مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال





قبرص ضد مالطة - الساعة السادسة مساء





لاتفيا X تركيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء





هولندا أمام جبل طارق – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مقدونيا الشمالية أمام ألمانيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء





رومانيا أمام أرمينيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء





كرواتيا ضد سلوفاكيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء





سلوفينيا أمام روسيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء





روسيا البيضاء ضد التشيك– الساعة التاسعة إلا ربع مساء





إستونيا ضد ويلز – الساعة التاسعة إلا ربع مساء





النرويج أمام الجبل الأسود – الساعة التاسعة إلا ربع مساء





أيسلندا أمام ليشتنشتاين – الساعة التاسعة إلا ربع مساء







