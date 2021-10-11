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بالأكواد.. ننشر أعطال عداد الكهرباء مسبوق الدفع وطرق حل المشكلة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:09 ص
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
حرصا من بوبة الفجر الإلكترونية نقدم لقرائنا لكرام مجموعة من الخطوات التي يحرصون على اتباعها جيدا حال وجود عطل وخلل في عداد الكهرباء مسبوق الدفع وسهولة معرفة الأكواد لمعرفة أين تكمن المشكلة وحلها، ومن الخطوات ما يلي:

1- كود  204:
عند ظهور هذا الكود اتباع الخطوات التالية:
- يجب فورا رفع العداد بواسطة شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك
- يتم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع
- يتم تركيب العداد بعد إعادة تهيئة
- في حالة وجود رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.

2- كود Err-0101 ، Err-0108 :
يدل على أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح وغير متطابق مع البرنامج، ويجب فعل الأتي:
- إذا كان العداد جديد فيتم تخصيصه وبرمجته لمشترك مع مراجعة الصفحة "75" بالعداد ومطابقة الرقم الموجود بالشاشة برقم الشاسيه.
- أما إذا كان العداد خاص بمشترك (كود 02) فيتم مراجعة المشترك من عدم تبديله بكارت عداد آخر.

3- كود Err-0204
يدل على أن ذاكرة العداد ممتلئة، ومن هنا يتم عمل كارت "قراءة البيانات"، ويتم إدخاله بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة.

كما يتم تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد، بينما يتم وضع كارت "قراءة البيانات" مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

4- كود Err- 1091
يدل على وجود مشكلة بوقت العداد أو انتهاء صلاحية الكارت، ومن هنا يجب على المشترك التوجه لشركة توزيع الكهرباء لضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت.

5- كود Err-0201
دليل على وجود خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد، وفي هذه الحالة يجب إعادة برمجة العداد بواسطة شركة الكهرباء التابع لها .

6- كود Err- 0400
يأتي ذلك نتيجة مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد، لذا يجب رفع العداد وإعادة تهيئته ويجب البحث عن المشترك بقرائه الكارت وليس بالبحث برقم العداد.

7- كود Err-0002
يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت، ومن هنا يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا أوضبط وضعيته، أو أن قارئ الكارت بالعداد لا يعمل.

8- كود Err-0805
يشير هذ إلى وجود خطأ بقراءة البيانات، وفي هذه الحالة يجب إعادة العملية مرة أخرى (كارت بديل بدون شحنة) أو استرجاع للشحنة المبدئية.

9- كود Err-0600
لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت إعادة التهيئة، ومن هنا يجب أن يتم الضغط على الزر أثناء وضع الكارت.

10- كود Err-0500
يعني أنه تم سحب الكارت بسرعة من العداد قبل قراءته بصورة كاملة، كما يجب وضع الكارت بالعداد والانتظار فترة كافية.

11- كود Err-0200
وجود خطأ بالعملية الموجودة على الكارت، ويجب إعادة تنفيذ العملية مرة أخرى على الكارت.

12- كود Err-0106 Err-0107
حدوث خطأ في بيانات الكارت المدخل بالعداد، وتكون البينات غير مطابقة لبيانات العداد الموجودة، ومن هنا يجب عمل كارت بديل بشحنة أو بدون وإن استمرت المشكلة يتم إعادة برمجة العداد.

13- كود Err-0105
يعني أن التعريفة الموجودة على البرنامج مختلفة عن الموجودة بالعداد، وفي هذا الحالة يجب إعادة  برمجة العداد.

14- كود Err-0104
يعني هذا أن العداد غير متوافق مع نوع الكارت، وفي هذه الحالة يجب تغيير الكارت

15- كود Err-1
هذا الكود يوضح أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت، وحل المشكلة يجب استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو ضبط وضعيته.

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