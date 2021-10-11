Advertisements

كثافة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة بالتزامن مع ثالث أيام المدارس

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:22 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
داليا عادل
شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الاثنين، كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث أي تكدسات والحد من حدوث حوادث الطرق.

وتباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة.

ظهرت كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبدالناصر.

وظهرت كثافات مرورية بمناطق وسط القاهرة وبالشوارع والميادين، وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس ومنطقة المظلات وبمنطقة سعد زغلول والسيدة زينب المتجه إلى حي مصر القديمة وبدار السلام وسط تواجد أمني لتيسير حركة المرور.

وظهرت كثافات بالحركة المرورية أعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

حالة المرور المدارس الفجر اخبار الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 15 ساعة

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

ضياء السيد يكشف معالم تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ أقل من ساعتين

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 5 ساعات

حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة بلبنان

منذ ساعة و 20 دقيقة

3 تعديلات على تشكيل مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.. انتظام مروري بالقاهرة والجيزة

كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

نشرة المرور الصباحية.. انتظام مروري بالقاهرة والجيزة

انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

09:01 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements