مصر تبحث عن الفوز الثالث بتصفيات المونديال في مواجهة مرتقبة أمام ليبيا





ويستقبل ملعب بنغازي قمة كبيرة تجمع مصر بنظيره الليبي في المرحلة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.





وكان منتخب مصر تفوق على نظيره الليبي بهدف دون رد في المواجهة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على ملعب برج العرب.





موعد مباراة مصر وليبيا اليوم





وتنطلق مباراة مصر وليبيا اليوم في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ومصر





وتشاهدون مباراة مصر وليبيا اليوم في الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.





تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة ليبيا:





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي ( الونش)، أحمد فتوح، أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني.

خط الوسط الهجومي: عبدالله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.



يستعد منتخب مصر للظهور من جديد في تصفيات كأس العالم، بمواجهة قوية ومرتقبة أمام ليبيا مساء اليوم الإثنين على ملعب بنغازي.