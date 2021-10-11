المصل واللقاح تكشف مفاجأة عن ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا (فيديو)

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا إن مصر تشهد زيادة في أعداد الإصابات، لافتا إلى أننا اقتربنا من فترة الذروة للموجة الرابعة.



وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن متحور دلتا هو الفيروس السائد على مستوى العالم الآن، ويتميز بسرعته في الانتشار ويصيب الأطفال والشباب بنسبة مرتفعة عن الموجات المرتفعة، حيث يمكن أن يصاب طفل رضيع بفيروس كورونا.



وأضاف أن أعراض الإصابة بمتحور دلتا متفاوتة تماما و80% منها بسيطة، منوها بأن كورونا يأتي بأعراض بسيطة حاليا تشبه نزلات البرد، وهو ما يمثل خطورة، حيث تصاب الأسرة كاملة بالعدوى، معلقا: "إصابات بالحجم العائلي"، محذرا من الاستهتار بنزلات البرد.

